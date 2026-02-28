Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' alarm: 5 bölgede yağış var
Meteoroloji, 28 Şubat Cumartesi günü için son hava durumu raporunu yayımladı. Bugün Ege ve Akdeniz dışındaki 5 bölgede yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. İşte "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunulan 8 kent ve illerimizde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batman, Mardin, Siirt ve Diyarbakır doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen iller ise şöyle: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon.