Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu alarm: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, 20 Şubat 2026 Cuma günü için son hava durumu raporunu yayımladı. 8 il için sarı kodla uyarı yapılırken; Çanakkale, Edirne, Aydın, İzmir ve Muğla'da sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında fırtına şeklinde esmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Ege kıyıları ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTACAK

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK

Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

