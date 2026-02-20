Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu alarm: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji, 20 Şubat 2026 Cuma günü için son hava durumu raporunu yayımladı. 8 il için sarı kodla uyarı yapılırken; Çanakkale, Edirne, Aydın, İzmir ve Muğla'da sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında fırtına şeklinde esmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Ege kıyıları ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI ARTACAK
Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.