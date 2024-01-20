Meteoroloji'den 9 il için alarm, AKOM saat verdi: İstanbul'a kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ocak'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. MGM, 9 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul dahil çok sayıda il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Trakya, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Eskişehir, Erzurum ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

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