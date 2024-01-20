Meteoroloji'den 9 il için alarm, AKOM saat verdi: İstanbul'a kar yağışı geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) aralarında İstanbul'un da olduğu 9 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece birden azalmasının beklendiğini belirtti. İstanbul'da öğle ve akşam saatlerinden sonra kuvvetli sağanak bekleniyor. AKOM'un İstanbul için kar uyarısı var. Mega kentin yüksek bölgelerinde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı için saatte verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ocak'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. MGM, 9 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul dahil çok sayıda il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Trakya, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Eskişehir, Erzurum ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı iller şöyle:
* Balıkesir
*Çanakkale
*İstanbul
*Kocaeli
*Yalova
*Bursa
*Edirne
*Kırklareli
*Tekirdağ
AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu görülecek yağışların, şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde düşmesinin beklendiğini bildirdi.