Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu alarm: İstanbul buz kesecek (28 Aralık 2024 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş çevreleri, İç Anadolu'nun batısı ile Sivas ve Niğde çevreleri, Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.