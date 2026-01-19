Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu kar uyarısı! Kar hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...
MGM tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir ve Karaman çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas, Siirt’te yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 19 Ocak 2026 il il hava durumu tahminleri…
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas, Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANAKKALE °C, 4°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 2°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı