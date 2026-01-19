Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu kar uyarısı! Kar hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 4°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 2°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı