Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu kuvvetli rüzgar uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sakarya ve Bilecik hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi ve toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı