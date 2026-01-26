Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu uyarı: Yağmur ve rüzgara dikkat! İşte hava durumu tahminleri

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batısı ile Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı