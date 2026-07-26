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  4. Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu yağış uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...

Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu yağış uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 26 Temmuz 2026 il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu yağış uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu yağış uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler... - Sayfa 2

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu yağış uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler... - Sayfa 3

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu yağış uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler... - Sayfa 4

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

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