Meteoroloji'den 9 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji, 3 Ekim 2025 Cuma günü için son hava durumu raporunu yayımladı. 9 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılırken; Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce ve Zonguldak'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara'nın batısı ile Ege'nin güney ve batısında yerel kuvvetli, Muğla kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.