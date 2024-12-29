Meteorolojiden buzlanma ve sis uyarısı: Yurt genelinde yağmur ve kar etkisini gösterecek

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin(İzmir ve Manisa hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 12°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.