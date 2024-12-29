Meteorolojiden buzlanma ve sis uyarısı: Yurt genelinde yağmur ve kar etkisini gösterecek
MGM tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Tekirdağ, Kırklareli, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Bolu, Düzce, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı ilçeleri, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ve Şanlıurfa'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların; Muğla’nın doğusu, Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısında kuvvetli olması bekleniyor. İşte 29 Aralık 2024 hava durumu tahminleri…
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 7°C
Çok bulutlu, doğusu yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu
EDİRNE °C, 6°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin(İzmir ve Manisa hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR °C, 12°C
Çok bulutlu
MUĞLA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 7°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı