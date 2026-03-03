  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteoroloji'den çığ tehlikesi ve kar erimesi uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den çığ tehlikesi ve kar erimesi uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...

MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurdun kuzeyinin çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas çevreleri ile Yozgat'ın yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte, Marmara ile iç ve batı kesimlerde sis ve pus bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kar örtüsüne sahip kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. İşte 3 Mart 2026 hava durumu tahminleri…

Meteoroloji'den çığ tehlikesi ve kar erimesi uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

1 | 11
Meteoroloji'den çığ tehlikesi ve kar erimesi uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

2 | 11
Meteoroloji'den çığ tehlikesi ve kar erimesi uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

3 | 11
Meteoroloji'den çığ tehlikesi ve kar erimesi uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C
Az bulutlu

4 | 11