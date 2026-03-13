Meteoroloji'den çığ tehlikesi ve toz taşınımı uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte tahminler...
MGM tarafından yapılan değerlendirmelere gör; yurdun doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak’ın sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tunceli’nin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. İşte 13 Mart 2026 il il hava durumu tahminleri…
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu