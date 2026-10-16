Meteoroloji'den çok sayıda il için alarm! İstanbul’da yağış kâbusu bitmedi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da 14 Ekim’de etkili olan şiddetli yağışların ardından yeni bir yağışlı sistemin yurdu etkisi altına alacağını duyurdu. İstanbul ve Kırklareli başta olmak üzere 21 ilde yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor. Özellikle İstanbul ve Kırklareli’nde yağışların 17 Ekim Cumartesi günü şiddetini artıracağı tahmin ediliyor. Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, İzmir, Manisa, Aydın ve Şanlıurfa dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Antalya, Ankara, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı, Çorum ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerimizde mevsim normallerinin altında, yurdun doğu kesimlerinde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.