Meteoroloji'den çok sayıda il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı: 10 ile sarı kodlu alarm!
Meteoroloji, 29 Mart 2025 Cumartesi günü için hava durumu raporunu yayımladı. 10 il için sarı kodlu uyarı yapılırken; Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Manisa, Adana, Antalya, Hatay, Ankara, Eskişehir, Bolu, Karabük, Amasya, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları da yurt genelinde 3 ila 5 derece azalacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Muğla’nın batısı, Aydın kıyıları, Balıkesir'in batısı ile İzmir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın; Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetlİ, İç Anadolu’da kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.