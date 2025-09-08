  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü için son hava durumu raporunu yayımladı. Bursa, İstanbul, Afyonkarahisar, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Ankara, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun ve Trabzon'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Bayburt dışında)bölge geneli ile Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

1 | 13
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı - Sayfa 2

Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas), Niğde ve Kayseri'nin güney kesimleri ile Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

2 | 13
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı - Sayfa 3

HAVA SICAKLIĞI AZALACAK

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

3 | 13
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı - Sayfa 4

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

4 | 13