Meteoroloji'den çok sayıda il için saatli sağanak yağış uyarısı: İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü için hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre, öğle saatlerinden itibaren Konya, Kastamonu ve Hakkari çevreleri ile Isparta'nın güney ve doğu, Karaman'ın batı ve Van'ın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya, Kastamonu ve Hakkari çevreleri ile Isparta'nın güney ve doğu, Karaman'ın batı ve Van'ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI ARTACAK
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.