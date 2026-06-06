Meteoroloji'den çok sayıda il için saatli uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji’nin 6 Haziran 2026 Cumartesi günü için yayınlanan raporuna göre yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. İç Anadolu, İç Ege, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile bazı bölgelerde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar ise birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 6 Haziran 2026 tarihine ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.