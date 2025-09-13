Meteoroloji'den çok sayıda il için saatli uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bolu, Edirne, Sakarya, Kocaeli, Çankırı, Ankara, Eskişehir’in güney ve doğusu, Afyonkarahisar’ın doğusu, Konya’nın kuzeybatısı, İstanbul’un kuzeyi ile Kastamonu ve Kırklareli kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.