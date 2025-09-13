Meteoroloji'den çok sayıda il için saatli uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa dikkat!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar; Marmara, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de kuvvetli esecek. Sıcaklık ise mevsim normallerinin üzerinde olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bolu, Edirne, Sakarya, Kocaeli, Çankırı, Ankara, Eskişehir’in güney ve doğusu, Afyonkarahisar’ın doğusu, Konya’nın kuzeybatısı, İstanbul’un kuzeyi ile Kastamonu ve Kırklareli kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
3 BÖLGEDE RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK
Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU
Son tahminlere göre bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 28 derece... Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 28 derece... Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR: 33 derece.. Az bulutlu ve açık