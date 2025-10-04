  1. Ekonomim
  4. Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı (4 Ekim 2025 hava durumu)

Meteoroloji, 4 Ekim 2025 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre başta Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'de bulunan iller olmak üzere çok sayıda kent için sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

