Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı (4 Ekim 2025 hava durumu)

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA 12°C, 24°C

ÇANAKKALE 13°C, 19°C

İSTANBUL 15°C, 21°C

KIRKLARELİ 9°C, 17°C

