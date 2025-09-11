Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı: İşte sarı alarm verilen

  1. Ekonomim
Meteoroloji, 11 Eylül 2025 Perşembe günü için hava durumu raporunu yayımladı. 3 il için sarı kodla uyarı yapılırken; Sinop, Zonguldak, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Tokat, Van ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın ise Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey, Hakkari çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

