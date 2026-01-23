Meteoroloji'den çok sayıda il için 'sarı' kodlu sağanak ve kar yağışı alarmı

Kıyılarda yağmur ve sağanak, batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Osmaniye ve Hatay'da kuvvetli yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.