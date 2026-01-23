Meteoroloji'den çok sayıda il için 'sarı' kodlu sağanak ve kar yağışı alarmı
Meteoroloji, 23 Ocak Cuma günü için hava durumu raporunu yayımladı. 23 il için sarı kodlu uyarı yapılırken; Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, İzmir, Manisa, Adana ve Antalya'da sağanak, Afyonkarahisar, Denizli, Hatay, Isparta, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Bolu, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Batman, Diyarbakır, Gaziantep ve Siirt'te karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde artması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyılarda yağmur ve sağanak, batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Osmaniye ve Hatay'da kuvvetli yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.