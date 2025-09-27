Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı kodlu uyarı: Fırtına ve yağış geliyor
Yurdun büyük bölümünde hafta sonu hava 20 derece civarında seyredecek. Hafta başında ise yağışlı havanın yer yer etkili olması bekleniyor. Meteoroloji çok sayıda il için sarı kodlu uyarı verdi.
Yurdun büyük bölümünde bu hafta sonu hava koşulları mevsim normallerine yakın olacak. Cumartesi ve pazar genel olarak güneşli geçecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.