Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm: Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla ve Denizli hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Antalya, Isparta ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.