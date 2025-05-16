Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm: Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor
Meteoroloji, 16 Mayıs 2025 Cuma günü için hava durumu raporunu yayımladı. 10 il için sarı ve turuncu kodla uyarı yapılırken; Balıkesir, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Afyonkarahisar, İzmir, Manisa, Antalya, Isparta, Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Kastamonu ve Zonguldak'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’da fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla ve Denizli hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Antalya, Isparta ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa), Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.