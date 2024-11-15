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  4. Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Gök gürültülü sağanak yağışa dikkat! 15 Kasım hava durumu

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Gök gürültülü sağanak yağışa dikkat! 15 Kasım hava durumu

Meteoroloji, 15 Kasım 2024 Cuma günü için hava durumu raporunu yayımladı. Bursa, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Manisa, Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Samsun ve Tokat'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Gök gürültülü sağanak yağışa dikkat! 15 Kasım hava durumu - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Gök gürültülü sağanak yağışa dikkat! 15 Kasım hava durumu - Sayfa 2

Yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, İzmir, Samsun, Amasya, Çorum ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın ve Adana'nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Gök gürültülü sağanak yağışa dikkat! 15 Kasım hava durumu - Sayfa 3

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının, batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Gök gürültülü sağanak yağışa dikkat! 15 Kasım hava durumu - Sayfa 4

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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