Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Gök gürültülü sağanak yağışa dikkat! 15 Kasım hava durumu
Meteoroloji, 15 Kasım 2024 Cuma günü için hava durumu raporunu yayımladı. Bursa, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Manisa, Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Samsun ve Tokat'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, İzmir, Samsun, Amasya, Çorum ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın ve Adana'nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının, batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.