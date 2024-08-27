Çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı: İstanbul'a uyarılar peş peşe (27 Ağustos hava durumu)
Meteoroloji, 27 Ağustos 2024 Salı günü için son hava durumu raporunu yayımladı. Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Afyonkarahisar, İzmir, Manisa, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon ve Kars'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeyi ile zamanla güney ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güney kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce, Sinop, Samsun, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile İstanbul'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.