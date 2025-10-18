Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Sağanak yağış alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz’in batı kıyılarının sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.