  4. Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Sağanak yağış alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Ekim 2025 Cumartesi günü için hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Türkiye’nin kuzeybatı kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz’in batı kıyılarının sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

