Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Sağanak yağış alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Ekim 2025 Cumartesi günü için hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Türkiye’nin kuzeybatı kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz’in batı kıyılarının sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
