Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Sağanak yağış ve fırtına alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Mart 2026 Perşembe gününe ilişkin son hava durumu raporunu yayınladı. Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında fırtına bekleniyor. Doğu bölgeleri için buzlanma, don ve çığ riski uyarısı yapıldı, vatandaşların dikkatli olması istendi.
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yurdun iç kesimlerinin yüksekleri ile doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.