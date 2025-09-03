Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı: Bu kentlerde yaşayanlar dikkat!
Meteoroloji, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü için hava durumu raporunu yayımladı. Hatay, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Zonguldak, Artvin, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan ve Kars'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli esmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.