Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli yağış uyarısı (7 Eylül 2024 hava durumu)
Meteoroloji, 7 Eylül 2024 Cumartesi günü için son hava durumu raporunu yayımladı. Bir çok il için yağış uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Çankırı çevreleri, Ankara’nın kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu bi hava hakim olacak. Aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.