  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli yağış uyarısı (7 Eylül 2024 hava durumu)

Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli yağış uyarısı (7 Eylül 2024 hava durumu)

Meteoroloji, 7 Eylül 2024 Cumartesi günü için son hava durumu raporunu yayımladı. Bir çok il için yağış uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli yağış uyarısı (7 Eylül 2024 hava durumu) - Sayfa 1

Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Çankırı çevreleri, Ankara’nın kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

1 | 13
Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli yağış uyarısı (7 Eylül 2024 hava durumu) - Sayfa 2

Yağışların, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

2 | 13
Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli yağış uyarısı (7 Eylül 2024 hava durumu) - Sayfa 3

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu bi hava hakim olacak. Aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

3 | 13
Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli yağış uyarısı (7 Eylül 2024 hava durumu) - Sayfa 4

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

4 | 13