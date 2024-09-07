Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli yağış uyarısı (7 Eylül 2024 hava durumu)

Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Çankırı çevreleri, Ankara’nın kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.