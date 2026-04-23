Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı: 16 il için sarı kodlu alarm!
Meteoroloji, 23 Nisan 2026 Perşembe günü için hava durumu raporunu yayımladı. 16 il için sarı kodlu uyarı yapılırken; Sakarya, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar, Denizli, Manisa, Adana, Antalya, Burdur, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Bolu, Düzce, Kastamonu, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum ve Kars'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ila 7 derece azalacağı, Marmara'da 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Balıkesir, Bursa, Sakarya, Aydın, Muğla, Bilecik, Adana, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı karadeniz'in iç kesimleri Ankara ve Çankırı'nın kuzey kesimleri, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz, Bilecik, Isparta, Burdur’un doğusu, Antalya’nın iç kesimleri, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas çevreleri, Bursa'nın güneyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
FIRTINAYA DİKKAT!
Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına olarak (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.