Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Serin ve yağışlı hava geliyor: İşte il il hava durumu tahminleri

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin güneydoğu ve Trakya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu