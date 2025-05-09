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  4. Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Serin ve yağışlı hava geliyor: İşte il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Serin ve yağışlı hava geliyor: İşte il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğu, Trakya'nın batı kesimleri, Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 9 Mayıs 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Serin ve yağışlı hava geliyor: İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin güneydoğu ve Trakya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

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Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Serin ve yağışlı hava geliyor: İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar'ın doğusu ile Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Serin ve yağışlı hava geliyor: İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Serin ve yağışlı hava geliyor: İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

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