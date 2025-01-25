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  4. Meteoroloji'den iki kent için şiddetli sağanak, 5 bölge için yağış uyarısı

Meteoroloji'den iki kent için şiddetli sağanak, 5 bölge için yağış uyarısı

Bugün sıcaklıklar, yurdun batı kesiminde 3 ilâ 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ile Batı Anadolu'da yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji'den iki kent için şiddetli sağanak, 5 bölge için yağış uyarısı - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den iki kent için şiddetli sağanak, 5 bölge için yağış uyarısı - Sayfa 2

BATI ANADOLU VE İÇ EGE'DE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneydoğusunun yüksekleri, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den iki kent için şiddetli sağanak, 5 bölge için yağış uyarısı - Sayfa 3

Marmara geneli, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz ve (Şırnak ve Iğdır dışında) Doğu Anadolu ile Burdur ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den iki kent için şiddetli sağanak, 5 bölge için yağış uyarısı - Sayfa 4

MUĞLA VE ANTALYA İÇİN ŞİDDETLİ SAĞANAK UYARISI

Yağışların Muğla'nın doğusu ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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