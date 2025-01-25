Meteoroloji'den iki kent için şiddetli sağanak, 5 bölge için yağış uyarısı
Bugün sıcaklıklar, yurdun batı kesiminde 3 ilâ 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ile Batı Anadolu'da yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI ANADOLU VE İÇ EGE'DE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneydoğusunun yüksekleri, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Marmara geneli, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz ve (Şırnak ve Iğdır dışında) Doğu Anadolu ile Burdur ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.