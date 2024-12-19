Meteorolojiden il il hava durumu tahminleri... Yurt genelinde soğuk hava ve sis etkisini gösterecek

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 6°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu