Meteorolojiden il il hava durumu tahminleri... Yurt genelinde soğuk hava ve sis etkisini gösterecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak yağışlı, iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Ardahan ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. İşte 19 Aralık bölge bölge hava durumu tahminleri…
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu