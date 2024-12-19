  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteorolojiden il il hava durumu tahminleri... Yurt genelinde soğuk hava ve sis etkisini gösterecek

Meteorolojiden il il hava durumu tahminleri... Yurt genelinde soğuk hava ve sis etkisini gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak yağışlı, iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Ardahan ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. İşte 19 Aralık bölge bölge hava durumu tahminleri…

Meteorolojiden il il hava durumu tahminleri... Yurt genelinde soğuk hava ve sis etkisini gösterecek - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

1 | 8
Meteorolojiden il il hava durumu tahminleri... Yurt genelinde soğuk hava ve sis etkisini gösterecek - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

2 | 8
Meteorolojiden il il hava durumu tahminleri... Yurt genelinde soğuk hava ve sis etkisini gösterecek - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

3 | 8
Meteorolojiden il il hava durumu tahminleri... Yurt genelinde soğuk hava ve sis etkisini gösterecek - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 0°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

4 | 8