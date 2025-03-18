Meteoroloji'den İstanbul dahil 30 kente sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağışa dikkat

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son tahminlere göre; Marmara, Ege (Muğla hariç), Göller yöresi, İç Anadolu (Kırşehir, Aksaray ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana’nın kuzey kesimleri, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.