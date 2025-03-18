Meteoroloji'den İstanbul dahil 30 kente sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağışa dikkat
Birkaç gün önce yurdun birçok kentinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar bir anda düştü, kış geri geldi. Sıcaklıklar bugün de düşmeye devam edecek. Meteoroloji'den 30 kente sarı kodlu uyarı geldi. İşte 18 Mart 2025 hava durumu...
Meteoroloji'nin uyardığı soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Pazar günü zirve yapan ve yaz aylarını aratmayan sıcaklıklar 30 derece birden düştü, birçok kentte sağanak yağış başladı.
İç Anadolu ve doğu kesimlerde kar beklendiğini belirten uzmanlar, soğuk hava dalgasının yurdu 23 Mart'tan itibaren terk edeceğini belirtiyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yapılan son tahminlere göre; Marmara, Ege (Muğla hariç), Göller yöresi, İç Anadolu (Kırşehir, Aksaray ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana’nın kuzey kesimleri, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Edirne, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor.