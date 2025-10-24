Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Sarı kodlu alarm verildi! İşte sıcaklık tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Uşak ve Elazığ’ın sağanak, yurdun batı kesimlerin gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 24 Ekim 2025 il il hava durumu tahminleri…
UYARILAR
Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zoguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Yağışların; Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren il genelin de kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa ve Uşak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı