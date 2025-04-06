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Meteoroloji'den İstanbul uyarısı! Tarih ve saat verdi: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısında bulunarak tarih ve saat verdi. Ani sel, su baskınlarına karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. İşte detaylar...

Meteoroloji'den İstanbul uyarısı! Tarih ve saat verdi: Kuvvetli sağanak geliyor - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da 7 Nisan Pazartesi sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

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Meteoroloji'den İstanbul uyarısı! Tarih ve saat verdi: Kuvvetli sağanak geliyor - Sayfa 2

Yapılan açıklamada, özellikle sabah saatlerinden itibaren kentin genelinde aralıklarla etkisini artıracak sağanakların görüleceği belirtildi.

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Meteoroloji'den İstanbul uyarısı! Tarih ve saat verdi: Kuvvetli sağanak geliyor - Sayfa 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kuzey ve iç kesimler başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji'den İstanbul uyarısı! Tarih ve saat verdi: Kuvvetli sağanak geliyor - Sayfa 4

Yağışların yer yer kuvvetli olabileceğine dikkat çekilerek, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

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