Meteoroloji'den İstanbul uyarısı! Tarih ve saat verdi: Kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısında bulunarak tarih ve saat verdi. Ani sel, su baskınlarına karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da 7 Nisan Pazartesi sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.
Yapılan açıklamada, özellikle sabah saatlerinden itibaren kentin genelinde aralıklarla etkisini artıracak sağanakların görüleceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kuzey ve iç kesimler başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.