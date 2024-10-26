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  4. Meteoroloji'den kar, sağanak ve sıcaklık uyarısı! İşte 26 Ekim 2024 hava durumu

Meteoroloji'den kar, sağanak ve sıcaklık uyarısı! İşte 26 Ekim 2024 hava durumu

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak olarak etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği açıklandı.

Meteoroloji'den kar, sağanak ve sıcaklık uyarısı! İşte 26 Ekim 2024 hava durumu - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den kar, sağanak ve sıcaklık uyarısı! İşte 26 Ekim 2024 hava durumu - Sayfa 2

DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den kar, sağanak ve sıcaklık uyarısı! İşte 26 Ekim 2024 hava durumu - Sayfa 3

Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

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Meteoroloji'den kar, sağanak ve sıcaklık uyarısı! İşte 26 Ekim 2024 hava durumu - Sayfa 4

BATIDA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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