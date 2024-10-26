Meteoroloji'den kar, sağanak ve sıcaklık uyarısı! İşte 26 Ekim 2024 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.