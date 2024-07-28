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  4. Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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