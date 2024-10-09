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  4. Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcakları nasıl olacak?

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcakları nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 9 Ekim 2024 Çarşamba gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcakları nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

1 | 8
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcakları nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcakları nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

3 | 8
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcakları nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

4 | 8