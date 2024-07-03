  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. İl il hava durumu tahminleri: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

İl il hava durumu tahminleri: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Trakya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Bolu, Muş, Bitlis, Van, İstanbul'un batısı ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçmesi bekleniyor...

İl il hava durumu tahminleri: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Bilecik ve İstanbul'un batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

1 | 8
İl il hava durumu tahminleri: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
İl il hava durumu tahminleri: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

3 | 8
İl il hava durumu tahminleri: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

4 | 8