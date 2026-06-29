  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Hangi bölgede etkili olacak? İşte hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Hangi bölgede etkili olacak? İşte hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 29 Haziran 2026 il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Hangi bölgede etkili olacak? İşte hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

1 | 11
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Hangi bölgede etkili olacak? İşte hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

2 | 11
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Hangi bölgede etkili olacak? İşte hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

3 | 11
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Hangi bölgede etkili olacak? İşte hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

4 | 11