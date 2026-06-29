Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Hangi bölgede etkili olacak? İşte hava durumu tahminleri...

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.