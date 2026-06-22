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  4. Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Hangi bölgede etkili olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Hangi bölgede etkili olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. İşte 22 Haziran 2026 il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Hangi bölgede etkili olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Hangi bölgede etkili olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 2

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Hangi bölgede etkili olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 3

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Hangi bölgede etkili olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 4

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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