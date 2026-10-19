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Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Hatay, Trabzon, Rize, Gümüşhane çevreleri ile Adana'nın kuzey ve güneydoğu, Sivas'ın doğu, Artvin'in kuzey ve Erzincan'ın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 19 Ekim 2026 il il hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Batı Karadeniz kıyılarında güneybatı ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

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