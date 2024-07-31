  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Hava sıcaklıkları iç bölgelerde düşüş gösterecek

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Hava sıcaklıkları iç bölgelerde düşüş gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, İstanbul'un kuzey çevreleri, (Bolu, Düzce ve Karabük dışında) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Hava sıcaklıkları iç bölgelerde düşüş gösterecek - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu

1 | 8
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Hava sıcaklıkları iç bölgelerde düşüş gösterecek - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimleri ile kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Hava sıcaklıkları iç bölgelerde düşüş gösterecek - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu

3 | 8
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Hava sıcaklıkları iç bölgelerde düşüş gösterecek - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

4 | 8