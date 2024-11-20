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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İşte 20 Kasım 2024 Çarşamba gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı bulutlu

1 | 8
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

2 | 8
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

3 | 8
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

4 | 8