Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri...

EGE

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı