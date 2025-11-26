  1. Ekonomim
  4. Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri...

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege kıyıları, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Mardin ve Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. İşte 26 Kasım 2025 il il hava durumu tahminleri...

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgârın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

