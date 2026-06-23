Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte tahminler...

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.