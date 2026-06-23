Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Mersin dışında), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Niğde, Kayseri, Sivas, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. İşte 23 Haziran 2026 il il hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık