Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Göller yöresi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Osmaniye, Antalya’nın iç kesimleri, Hatay'ın kıyıları ile Gaziantep çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin’in kuzey kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 15 Temmuz 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
UYARILAR
Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların Artvin’in kuzey kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın Marmara, Kuzey ve iç Ege ile İç Anadolu’da kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı az bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller yöresi, Doğu Akdeniz Toroslar mevkii,Antalya'nın iç kesimleri ile Hatay'ın batısı ve Osmaniye çevrelerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, çğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı