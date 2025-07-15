Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...

UYARILAR

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların Artvin’in kuzey kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın Marmara, Kuzey ve iç Ege ile İç Anadolu’da kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.