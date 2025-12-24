Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevreleri ve Denizli'nin batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı