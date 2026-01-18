Meteoroloji'den kuvvetli yağış, rüzgar, buzlanma ve don uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 5°C

Çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı kar yağışlı